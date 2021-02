Dorota Zawadzka NIE CHCE księży w mediach: "Powinni być JEDYNIE W KOŚCIOŁACH"

Astat przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ależ tak, pani Dorotko! My się z tym zgadzamy. Kościół chce istnieć w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Żeby się jeszcze znał! Ale się nie zna i nie rozumie. Ktoś tu napisał, że komuniści występują w tv. To my odpowiadamy: słyszeliśmy tylko o jednym komuniście. Nazywał się: Chrystus. A słowo: [komuna] nie ma negatywnego znaczenia. Pochodzi [wspólnot] chrześcijańskich, które pomagały sobie oraz bliźnim, którzy wsparcia potrzebowali. W dawnym PRL działali oficerowie polityczni. Co prawda bardziej w organach zmilitaryzowanych. A my teraz, co? Dożyliśmy czasów, gdy oficerów w religijnych koloratkach wsadza się nawet do telewizji. Jeżeli kościół włazi na siłę w życie publiczne - powinien być oceniany jak wszystkie podmioty życia społecznego.