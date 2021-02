Dramat Klaudii El Dursi. Podczas cykania "fancy zdjęcia" ZAATAKOWAŁA JĄ KROWA

Klaudia El Dursi od lat walczyła o to, aby przebić się do pierwszej ligi polskiego show biznesu. Po latach grania epizodycznych ról w serialach i podawaniu wody w pewnym programie aspirująca celebrytka postanowiła pójść krok dalej i zawalczyć o wygraną w Top Model. Co prawda się nie udało, ale zdecydowanie był to dla niej nowy początek.