Dramat księcia Lubomirskiego: w jego zamku SĄ DUCHY! "Ktoś straszy na wieży, ktoś w lochach"

Charakterystycznym elementem ta takich budowli sa kominki, którymi ogrzewano pomieszczenia.Dlatego jest tam okropnie zimno………..można zwiedzać, ale nie mieszkać.Przypuszczam, że mieszkają w małej części okazałego zamku, jest tam ogrzewanie a salony……p to by robić zdjęcia, od czasu do czasu zaprosić salonowych bywalców.Zdjecie Zamku w zimowej szacie jest …po prostu ładne. Zwiedziłam kilka podobnych obiektów, również we Francji i fajnie sie zwiedza ,ale mieszkać to bym nie chciała.Jedyny Pałac, który jest przytulny to Raczyńskich w Rogalinie.Gdy słonko swieci i mróz za oknem tam jest przytulnie.Piekny park, galeria sztuki, powozownią, pokój ostatnego z rodu przeniesiony z Londynu.Piekny jest też kościół,który mieści sie na wzgórzu.Palac w Łańcucie rodziny Potockich tez jest zimny i niestety brak w nim zbiorów, które zostały w czasie wojny wywiezione………