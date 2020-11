Dramat Małgorzaty Rozenek: "Mam troje dzieci i ŻADNE NIE JEST DO MNIE PODOBNE"

Małgorzata Rozenek-Majdan zrobi sobie tatuaż? "Zszokowały moich synów"

Aspirująca aktorka poruszyła też frapujący ją od jakiegoś czasu temat podobieństwa, które łączy ją i trójkę jej synów. Jak się okazuje, Gonia ubolewa nad tym, że każda z jej pociech przypomina ojca : 14-latek i 10-latek są skórą zdjętą z Jacka Rozenka, podczas gdy Henio to "cały Pysiula".

Tak jak Staś i Tadeusz są podobni do Jacka, tak Henryk jest podobny do Radosława. Mam troje dzieci i żadne nie jest podobne do mnie - narzekała.