Dramat Sylwii Gaczorek: została OKRADZIONA przez dostawcę jedzenia. Pokazała nagranie z monitoringu

Sylwia Gaczorek stała się ofiarą bezczelnej kradzieży

Zamówiłam dzisiaj jedzenie. Mega się spieszyłam, żeby wyjść z domu, byłam już ubrana w butach. Pan napisał, że jest już na miejscu, więc ja po prostu zamknęłam mieszkanie i tak spoglądałam z klatki schodowej gdzie on tam jest, no ale go nie było. Miałam cały podgląd na to, co jest przed moim budynkiem, widziałam czy ktoś idzie do innych klatek, więc napisałam, że nie widzę pana i podałam mu jeszcze raz adres - przedstawiła na początku nagrania zdezorientowana influencerka.

Nie miałam zielonego pojęcia gdzie to jest, zwłaszcza, że ja nie mieszkam w mini bloczku, tylko jednak są tutaj różne lokale usługowe, dużo mieszkańców, dużo klatek itd., ale stwierdziłam, że skoro jestem już w butach, jestem gotowa, to schodzę na dół i idę szukać tego miejsca. Znalazłam je, a dotarłam tam w mniej niż 2 minuty. Na miejscu nie było żadnego mojego zamówienia. Uznałam, że może jakiś sąsiad zaniósł tę przesyłkę do ochrony, albo pani sprzątająca stwierdziła, że wyrzuci to do kosza, no bo stoi to na środku. Stwierdziłam: dobra, no trudno, idę do ochrony, tak czy siak muszę sprawdzić, co się stało z moim zamówieniem - szczegółowo relacjonowała przebieg akcji.