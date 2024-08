Partnerka Tomasza Iwana wylicza straty po WŁAMANIU do ich rezydencji. Pokazała, co zginęło: luksusowe torebki, drogie zegarki...

Twoje sumieni... 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

A ja życzę tym co źle życzą teraz żeby prędzej czy później znaleźli się w podobnej sytuacji to może wtedy pójdą po rozum do głowy i zrozumieją że mowa jest srebrem a milczenie złotem. Czasem lepiej ugryźć się w język, a mózg jest po to by go używać, jak można być tak złośliwym i cieszyszyc się z czyjegoś nieczęścia, pytam się jak ???? Serio , naprawdę ???