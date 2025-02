DUBLERKA zastąpiła Bursztynowicz w ostatniej scenie "Klanu". Aktorka komentuje: "Nie tak wyobrażałam sobie pożegnanie z widzami"

Mam 65 lat i wiem, że to nie jest już wiek na zmiany. Dopracowuję więc do emerytury i dziękuję Bogu że mnie jeszcze chcą, trzymają i doceniają . Jeśli dyrektor mówi, żebym nawet nie myślała o odejściu, to czego jeszcze w tym wieku żądać? 71lat i mieć taką stabilność jak ta pani to apogeum szczescia. Po co się szarpać, przepychać i denerwowac. W imię czego? Niezaszufladkowania, które już jest i zawsze będzie? W tym wieku to tylko spokój, stabilizacja i zdrowie.