Dumna Jennifer Lopez prawi o relacjach Alexa Rodrigueza z jej synem: "Miał do niego DUŻO CIERPLIWOŚCI"

Jennifer Lopez to od lat jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie. Nic zatem dziwnego, że jej związek z byłym baseballistą Alexem Rodriguezem wzbudził ogromne zainteresowanie mediów, a sami zainteresowani szybko zaczęli z tego korzystać. Póki co JLo dość chętnie udziela kolejnych wywiadów o tym, jak ona i Alex tworzą szczęśliwą, patchworkową rodzinę.

Jennifer Lopez ma za sobą kilka wyjątkowo intensywnych miesięcy. Mowa oczywiście o jej występie podczas finału tegorocznego Super Bowl, gdzie wraz z Shakirą dały na scenie prawdziwy popis swoich umiejętności. Dzięki temu JLo zyskała też trochę dobrej prasy i zaproszenie do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Oprah Winfrey .

Lopez pojawiła się jako gość specjalny podczas jednego z przystanków na najnowszej "motywacyjnej trasie" Oprah, 2020 Vision: Your Life in Focus . Tam piosenkarka postanowiła kolejny raz uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, jak układa jej się z ukochanym. Jedno z pytań dotyczyło dzieci pary - bliźniaków Maxa i Emme z poprzedniego małżeństwo JLo i córek Rodrigueza, Natashy i Elli .

Okazuje się, że dzieci piosenkarki wyraźnie polubiły Alexa, który od niedawna stał się ważną częścią ich życia. Szczególnie dobre relacje były baseballista wypracował z synem gwiazdy, Maxem , którego urzekł podobno wielkimi pokładami cierpliwości. To właśnie wyrozumiałość stała się kluczem do ich wzajemnej sympatii.

Pamiętam jedną z rozmów z Maxem, która miała miejsce około 3 lata temu. Powiedział mi: "Alex to jedyna osoba, która się na mnie nie złości". Max jest tym, który wiecznie wpada w kłopoty, a Alex miał do niego wiele cierpliwości. To czarujący i kochany chłopiec, jednak potrafi zajść za skórę - przyznała gwiazda, odpowiadając na pytanie publiczności.