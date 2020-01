Narzeczony POCIESZA Jennifer Lopez po przegranej na Złotych Globach: "Nie potrzeba medalu, by rozpoznać mistrza. Nigdy o tym nie zapominaj!"

Jennifer Lopez jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych wokalistek i aktorek na świecie. Choć talent i uroda J.Lo zachwycają miliony fanów, to jej dokonania zawodowe już nie tak często spotykają się z uznaniem krytyków. Ostatni raz Lopez zebrała rewelacyjne recenzje po zagraniu tytułowej roli w filmie "Selena" . Było to w 1998 roku...

Gwiazda robiła więc wszystko, żeby jej występ w głośnej produkcji "Hustlers" nie przeszedł bez echa. Miesiącami przygotowywała się do roli striptizerki, by na ekranie wypaść jak najbardziej przekonująco. Opłaciło się. Film okazał się hitem, a Lopez została nominowana do Złotych Globów w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa". Statuetkę zgarnęła jednak Laura Dern za kreację w filmie "Historia małżeńska". Jennifer musiała być bardzo niepocieszona, że pomimo nominacji opuściła galę bez statuetki. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie narzeczonego, Alexa Rodrigueza.