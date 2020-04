Dumna Martyna Gliwińska prezentuje sylwetkę po ciąży. Internauci nie kryją zachwytu: "Jakie NOGI" (FOTO)

Olala 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Chyba bym się spaliła ze wstydu gdyby mnie facet publicznie tak potraktował ( cała akcja z hotelem, olanie ciąży i dziecka), a nie pchała na afisze. Albo kobita nie słyszała co to duma, albo ma coś inaczej w głowie. Jakiś zaburzony system wartości. Teraz to czas dla dziecka, a nie wygibasy przed lustrem jak 13latka.