Dumny Jacek Kurski CHWALI SIĘ wynikami oglądalności: "6,1 miliona widzów sylwestra". Maryla Rodowicz i Zenon Martyniuk przebili Jasona Derulo?

A, to czy Derulo jest gwiazda swiatowego formatu, to po Zakopanym mozna tylko spekulowac. To, zadna gwiazda swiatowego formatu. Po prostu, za nim staly ogromne pieniadze, ktore go wypromowaly, a teraz oczywiscie, ci co w niego zainwestowali, chca te pieniadze odzyskac i jeszcze na nim krocie zarobic. Przeciez Daria w niczym mu nie ustepuje, nawet, to ona powinna byc gwiazda swiatowego formatu!!!! A on gwiazda, za co, za to ze panienki przy nim z duzymi posladkami tanczyly, i klepal je po tylku, i za wlosy ciagnal??? Smiechu warte.