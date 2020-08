"Duża Ania" z "Warsaw Shore" wyznaje, że miała KORONAWIRUSA: "Ten wirus ISTNIEJE i nie powinniśmy go bagatelizować"

Bshsbsh 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tez mialam i pierwsza noc jak mnie dopadlo siedzialam i plakalam zeby sie to skonczylo... Bylam sama w domu z rocznym dzieckiem. W tamtym momencie to serio wolalabym trafic na porodowke i rodzic nic przezywac to co przezywalam. Mialam niewykorzystany jakis antybiotyk na gorne zapalenie drog oddechowych wzielam podwojna dawke plus ze 4 proszki przeciwbolowe... Dusilam sie, mialam drgawki, temp 40C a w rowku na plecach gdzie leci kregoslup stala mi woda (pot) na 1cm glebokosci. Bol miesni byl tak olbrzymi mimo wzietych lekow ze napisalam do meza smsa ze juz nie daje rady ze musze wejsc pod strumien goracej wody bo umre z bolu i zeby zadzwonil za 5 minut czy sie nie utopilam nie zemdlalam... Dla mnie dramat 3 dni wyjete z zycia .... Trwalo to tak krotko chyba dlatego ze przez 5 dni zamiast 2 tabletek antybiotyku bralam 4... Plus calymi opakowaniami doslownie przeciwbolowe na przemian paracetamol z ibuprofenem.... Po mnie oczywiscie chora byla dwojka dzieci ... Mialy goraczke nie do zbicia po 5 dni... Byl to luty wtedy corona nie byla modna... Jeszcze... Okropnie to wspominam ... I pamietam moj placz i prosby do boga zeby to sie skonczylo...