Dzieci Michała Wiśniewskiego i Mandaryny dostały PRACĘ w TVN!

Przypomnijmy, że Fabienne i Marta Wiśniewskie wzięły razem udział w ostatniej edycji "Azji Express". Szybko zaskarbiły sobie sympatię widzów, co najwyraźniej zamierza wykorzystać stacja. Teraz bowiem, już w nowych rolach, wracają do TVN i dołączy do nich syn Mandaryny - Xavier.