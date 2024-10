Dzieci Szymona Majewskiego nie poszły w jego ślady. Zofia ma jednak na koncie medialny epizod. Czym się zajmuje?

Córka Szymona Majewskiego jako modelka

U szczytu kariery w TVN Szymon Majewski zaledwie kilka razy pojawił się na tzw. salonach z dziećmi. Antek i Zosia byli chronieni przez rodziców przed błyskami fleszy, dzięki czemu do dziś nie zabiegają o uwagę mediów. Nie prowadzą publicznych profili w mediach społecznościowych, nie chadzają na ścianki i nie biorą udziału w programach rozrywkowych - co jak wiadomo, nie jest takie oczywiste , patrząc na latorośle innych celebrytów.

Zofia Majewska kilka lat temu miała jednak jednorazową przygodę z show-biznesem. W 2017 r. córka prezentera wzięła udział w sesji zdjęciowej dla prestiżowego magazynu modowego "L'Officiel Polska". Był to jej debiut w roli modelki. Na zdjęciach autorstwa Jakuba Pleśniarskiego zaprezentowała się w blond fryzurze z równo przyciętą grzywką. Miała na sobie kilka kreacji utrzymanych w czarno-białej kolorystyce.

Zofia Majewska pożegnała się z show-biznesem

Mimo że zdjęcia odbiły się głośnym echem w internecie, a sama Zofia otrzymała wiele komplementów, nigdy później nie wróciła do pracy modelki. Oddała się studiom na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych , gdzie szlifowała warsztat graficzny.

Trudno dziś znaleźć w sieci aktualne zdjęcia córki Szymona Majewskiego. Wygląda na to, że na dobre odcięła się od show-biznesu i wiedzie życie z dala od mediów. To zupełnie inaczej niż jej tata. Po wieloletniej przerwie od pracy w stacji TVN satyryk znów pojawił się na małym ekranie. W poniedziałek dołączył na tydzień do ekipy "Dzień Dobry TVN" w roli reportera.