Szymon Majewski wraca do TVN. "Niewiarygodna sprawa"

Zmiany, transfery czy powroty gwiazd na antenę to nieodłączny element świata telewizji, które zawsze wywołują ogromne emocje. Władze stacji robią, co mogą, aby tylko zdobyć uwagę widzów. Teraz media obiegła informacja, że po 12 latach na antenę TVN powraca Szymon Majewski.

W przeszłości dziennikarz przez długie lata związany był z firmą z Wiertniczej. Szymon Majewski na antenie TVN prowadził m.in. program "Mamy cię". Wkręcanie gwiazd to niejedyny jednak format z jego udziałem, który zapewne zapisał się w pamięci telewidzów. W latach 2005-2011 prowadził również talk-show " Szymon Majewski Show ". W ostatnim czasie można było go usłyszeć w audycjach radiowych.

Szymon Majewski wraca do TVN

To jest niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło 5 dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony: "Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji". Magda do mnie: "Dośnij jeszcze!". Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili - wyjaśnia Szymon Majewski cytowany przed TVN.