"Dzień Dobry TVN". Ekspert dyskutuje o rozstępach u nastolatków: "ESTETYCZNIE TO JEST SŁABE"

Słuchając rozmowy prowadzących "DDTVN" z dermatologiem, wyraźnie można było odnieść wrażenie, że rozstępy u nastolatków mają być powodem do wstydu. W swym wywodzie zaproszony ekspert podkreślił, że z rozstępami należy walczyć jak najwcześniej, w szczególności u osób młodych - gdyż, jak stwierdził, wyglądają one nieestetycznie...

(..) U młodych osób (...) one występują w miejscach bardzo niefajnych. U chłopaków to są plecy, ramiona, u kobiet to są piersi, wewnętrzne powierzchnie ud, pośladki. Więc estetycznie to jest słabe, a szczególnie słabe jest na początku, kiedy jest czerwone - przekonywał dermatolog.