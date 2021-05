Dzień Matki 2021. Edyta Górniak dostała życzenia od Allana... w tabloidzie: "Jest wyjątkowa, KAŻDY MI JEJ ZAZDROŚCI"

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Edyta Górniak bardzo dba o to, aby Allan Krupa nie miał powodów do narzekania na swoje dzieciństwo. Dziś natomiast Edi może dumnie świętować Dzień Matki , o czym jej syn oczywiście nie zapomniał. Z tej okazji wręczył jej nawet dość wyjątkowy prezent, jakim jest... kwiecista laurka na łamach "Super Expressu".

Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że ma na mnie dobry wpływ, mamy niesamowite zaufanie do siebie oraz bardzo dobry i zdrowy kontakt, ale również dlatego, że ma pozytywny wpływ na innych ludzi i dobre relacje z nimi. Nigdy na przykład nie spotkałem osoby, która by się z nią nie dogadała. Każdy mi jej zazdrości - zapewnił, po czym dodał: Zawsze daje mi możliwość głosu w każdej podejmowanej decyzji , przez co jesteśmy z owej zadowoleni oboje. Przez okres dorastania dostałem też bardzo dużo wolności , dzięki czemu szybko się usamodzielniłem i ukształtowałem dzisiejszego siebie.

Chyba najlepszym dla mnie przeżyciem, jakie mieliśmy razem, to te wszystkie wyjazdy do Tajlandii. Zawsze mile to wspominam i jako młodszy dzieciak lubiłem wyjeżdżać tam z mamą, bo wiedziałem, że może sobie w spokoju odpocząć od chaosu pracy i po prostu być sobą. Zazdrość to dla mnie najgorsza cecha człowieka, dlatego też nigdy nie byłem zazdrosny i nigdy nie będę, ponieważ przez to, co razem z moją mamą przeszliśmy, wiem, że jesteśmy dla siebie nawzajem najważniejsi i nic tego nie zmieni - mówił.