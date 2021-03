Edyta Górniak składa Allanowi urodzinowe życzenia: "Abyś UFAŁ BOGU I SOBIE"

Przykro mi, że przyszło ci żyć w tak wymagających czasach, ale zawsze szybko adoptujesz się do okoliczności, więc wiem, że sobie poradzisz Jesteś mądry. Kocham Cię i życzę Ci, abyś zawsze świadomie kreował własną rzeczywistość, abyś oddawał Energię tylko tam, gdzie warto ją dedykować. Abyś ufał Bogu i ufał sobie, abyś mądrze wybierał. Rób tylko to, co nie rani innych i tylko to, co daje Ci szczęście - pisze piosenkarka.