Dziennikarze kpią z Andrzeja Dudy, który wprowadził stan wyjątkowy i... poszedł na mecz. "Bezwstydna prezydentura w GŁĘBOKIM KRYZYSIE INTELEKTUALNYM"

NIE LEPIEJ? 11 min. temu

Nie lepiej, nie ciekawiej zrelacjonować to, co w ostatnich dniach wyprawiali pod granicą z Białorusią harcownicy, „bojownicy” opozycji Starczewski, Jachira, Lempart itd., plus kilkoro oszołomów od Kasprzaka i podobnych, którzy pomagali Łukaszence i Putinowi w propagandzie, usiłując zniszczyć płot, postawiony po to, żeby ci „Afgańczycy” z Syrii, Bagdadu, Somalii nie mogli przedostać się na teren Polski? Ganiający Starczewski to hit YouTube i wielu portali na świecie, a u was milczenie…