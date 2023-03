Ed Sheeran zalewa się łzami, mówiąc o chorobie żony. "Życie jest tak nieprzewidywalne" (WIDEO)

Niestety, w ostatnim czasie, Ed musiał skonfrontować się też z przeciwnościami losu. Krótko po radosnej wieści o drugiej ciąży jego ukochanej Cherry, okazało się, że wykryto u niej guza. Żona muzyka nie mogła jednak poddać się operacji aż do samego porodu. Ponadto autor hitu "Shape Of You" musiał pogodzić się z odejściem producenta i najlepszego przyjaciela , a także stanął przed sądem , broniąc swojej twórczości po oskarżeniach o plagiat. Sheeran otworzył się na temat mrocznego okresu w życiu, zapowiadając najnowszą płytę, zainspirowaną tym trudnym czasem .

Ed Sheeran otwiera się na temat problemów psychicznych

W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guza, bez możliwości leczenia, aż do porodu. Mój najlepszy przyjaciel Jamal, mój brat, zmarł nagle, a ja stanąłem przed sądem, broniąc mojej uczciwości. Krążyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął , z głową pod powierzchnią, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza - wyznał piosenkarz.

Ed Sheeran nie mógł powstrzymać łez

Więcej na temat niezwykle trudnych momentów życia muzyka, fani dowiedzą się z filmu dokumentalnego "The Sum Of It All". W zapowiedzi produkcji Disney Plus można obejrzeć poruszające sceny, w których Ed Sheeran zalewa się łzami. "Stan Cherry był naprawdę zły", wspominał muzyk, dodając, że wkrótce potem jego najlepszy przyjaciel, Jamal Edwards, zmarł na atak serca.