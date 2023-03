Edyta Górniak bez entuzjazmu o ewentualnym małżeństwie Allana: "ODRADZAM! Śluby są drogie, a rozwody jeszcze droższe"

W czwartek Allan Krupa zaskoczył rodaków kolejnym wyznaniem. Syn Edyty Górniak ogłosił w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, że "super" mu się żyje z obecną ukochaną i to jego pierwsza długa relacja, która może się kiedyś skończyć ślubem. 19-latek podkreślał, że ma co do ceremonii konkretne wymagania, jednak w sumie nie mówi "nie".





Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa, to myślę, że tak, jestem gotów na ślub. Nawet, jak bym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie. Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie? (...) Jak to miałoby się już wydarzyć, to powinno to być niesamowite i zapadłoby nam w pamięć do końca życia - podzielił się ze wspomnianym serwisem.





