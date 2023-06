Edyta Górniak prezentuje zdjęcie Allana z ukochaną, a internauci burzą się na jeden szczegół. "Czym się tutaj chwalić?"

W czwartek Górniak, podobnie jak wielu polskich celebrytów, postanowiła publicznie uczcić Dzień Dziecka. Z tej okazji wokalistka opublikowała w sieci zdjęcie syna Allana Krupy, do którego ten zapozował w towarzystwie ukochanej, Angeliki. Wszystko wskazuje na to, że artystka darzy dziewczyną Allana sporą sympatią. W dołączonym do fotografii podpisie wyraźnie zasugerowała, że traktuje "synową" jak własną córkę.