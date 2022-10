Edyta Pazura żali się na Instagramie, że skrzyczał ją inny kierowca: "Tego jeszcze nie grali!"

Lejla 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam tak, że maluję brwi kredka co dnia taka konieczność moje brwi nie najlepsze są. Myślę że weszło w nawyk mi to. Zawsze się boję że się rozmarzą. Naturalnie obie brwi są nierówne, jedna cieńsza druga grubsza. Gdyby ktoś podszedł i mi je zmazal, poczułabym się jakby ktoś wyrwał mi cząstkę siebie upokarzając mnie do granic. O permanentnych brwiach niema mowy póki co. Czy wy też macie coś takiego, że gdyby ktoś was upokorzył w podobny sposób przeżyli byście traumę?.Mam kredkę golden rose 104 pudrowa i trzeba malować co dnia, inaczej głowe bym chyba od ludzi odwracała jakbym miała iść do pracy z moimi nierównymi brwiami. Na co dzień się nie maluję lubię wszystko co naturalne, a tu niemam wyjścia poprzez to że nie rosną i są nierówne. 😞 Co polecacie?