Edyta Zając wspomina rozwód z Kubą Rzeźniczakiem: "Stwierdziłam, że NIE CHCĘ UDAWAĆ, że nic się nie dzieje"

Rozstanie Jakuba Rzeźniczaka i Edyty Zając przebiegało w atmosferze skandalu. Piłkarz zdradził modelkę z inną kobietą, która to zaszła w ciążę. Rzeźniczak początkowo nie chciał przyznać się do dziecka, ale gdy media wywarły na nim presję, potwierdził, że jest ojcem. Finalizując rozwód z Edytą miał jeszcze kilka romansów, co sprawiło, że celebrytka była wyjątkowo zakłopotana. Nie miała pojęcia, jak wybrnąć z tej sytuacji i co mówić dziennikarzom. W końcu udzieliła krótkiego komentarza Pudelkowi.