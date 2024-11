Eks Karola Kłosa otwiera się na temat ROZSTANIA z siatkarzem. "Przyjaciółki pilnowały, żebym cokolwiek jadła"

Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa (...). Tak - to prawda, rozstajemy się. Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie - napisał w lipcu35-latek.

Była ukochana Karola Kłosa otwiera się na temat rozstania z siatkarzem

Wszyscy mówili mi od początku, że podziwiają mnie za siłę i za to, że jestem taka dzielna. Ale ja w środku wcale nie czułam się dzielna ani silna. I to jest okej. Jestem dowodem na to, że możecie się czuć najgorzej na świecie i nadal wrócić. Nie mam dla Was cudownej recepty, ale jeżeli jesteście w podobnej sytuacji jak ja, to mogę dać Wam chociaż trochę nadziei. Bo to minie. Nawet jeżeli wydaje się Wam, że już zawsze będzie tak strasznie i źle - to minie. I uwierzcie mi, że wyjdziecie z tego silniejsi - podkreślała była ukochana Karola Kłosa.