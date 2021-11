Elegancka Joanna Liszowska prezentuje na ściance NOWĄ FRYZURĘ (ZDJĘCIA)

barszcz 23 min. temu zgłoś do moderacji 76 20 Odpowiedz

Ryży Kurski i jego reżimowa pisowska stacyjka, która liże tyłek konosowi z Żoliborza. Kiedyś telewizja publiczna a dziś jeden wielki ściek propagandowy, przeszli już samych siebie. Na pasku mamy ciągle krwistoczerwone zastraszające wszystkich i wszystko treści, pseudodziennikarzyny, tylko to podsycają. Stan wyjątkowy, stan wojenny w jednym, a nawet blisko 3 wojny światowej. Oto emigranci uzbrojeni w wysoce kunsztowną broń, czytaj gałęzie, pare kamieni, jakiś okolicznościowy szpadel. Sieją terror na granicy i pokonają za chwile żołnierzy z karabinami haha .Przecież taki stan pasuje kurduplowi i najlepiej, gdyby był do wyborów parlamentarnych. Jakieś tam zagrożenie jest, ale nie takie jakie prezentuje tvp pis. Super temat przykrywkowy inflacja zniknęła , problemy medyczne, drożyzna itd. Ważne jest to, że konos i jego świta bronią przed najeźdźcami , propaganda większa jak w Korei.