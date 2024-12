Elegancka Małgorzata Rozenek z rozwianymi włosami kroczy do restauracji u boku Radosława Majdana

Małgorzata Rozenek u boku męża mknie do restauracji

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, korzystając z możliwości spędzenia czasu tylko we dwoje, udali się do jednej ze stołecznej restauracji. Były bramkarz, jak na prawdziwego gentlemana przystało, przepuścił swoją ukochaną w drzwiach lokalu, a następnie zjedli wspólny posiłek. Po wszystkim udali się do samochodu, gdzie celebrytka natychmiast chwyciła za telefon.