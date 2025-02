Eliza wyznaje, że NIENAWIDZI chodzić na wywiadówki córek i psioczy na inne matki: "Błagam, nie zgłaszajcie się!"

Pracowałam w szkole, na szczęście nie jako wychowawca. Standard, że rodzice nie angażują się w życie szkoły, ale jak coś to przy wystawieniu ocen sobie przypominają albo przy problemach wychowawczych. Tak, to nie zawsze jest super ciekawe, ale można zgłaszać uwagi na spokojnie, można posłuchać czy jakieś dziecko nie jest gorzej traktowane i czy może nie pogadać ze swoim dzieckiem, można poprosić specjalistę o obecność na wywiadówce by udzielił info, można serio wspólnie coś zorganizować by dzieciaki też się integrowały. A nie, dzieci w grupkach, po zajęciach od razu wiezione autem na inne zajęcia, jak na przerwach jest zakaz korzystania z telefonów by trochę ze sobą pogadały to wielkie afery. Gderam jak starszy człowiek xd ale serio warto zobaczyć jak szkoły wyglądają na co dzień. Ps. Niektórzy nauczyciele też działali mi na nerwy, ale tu chodzi o dzieci…