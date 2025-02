Eliza Trybała zaliczyła WPADKĘ w "Królowej przetrwania". Pogrążyło ją miasto na literę F (SPOILER)

Produkcja "Królowej przetrwania" chyba nie mogła sobie wymarzyć lepszej ekipy do 2. sezonu show. Każdy odcinek to kolejne spięcia i dramatyczne wyznania, czego byliśmy świadkami i w odcinku 8., który można obejrzeć wcześniej na platformie Player. Tym razem uczestniczki walczyły w błocie o kulki z pytaniami, a za prawidłową odpowiedź mogły liczyć na dodatkowy punkt.

Wpadka Elizy Trybały. Pogrążyło ją miasto na literę F

Zarówno prowadzący, jak i pozostałe dziewczyny szybko dali jej do zrozumienia, że chyba jednak nie. Rozczarowania nie kryła też sama Eliza, która w przebitkach była zażenowana własną odpowiedzią. Ale to jeszcze nic, bo temat jej wiedzy ogólnej wrócił w kolejnym zadaniu, gdy każda uczestniczka musiała wskazać najmocniejsze i najsłabsze ogniwo drużyny przeciwnej. Eliza za najgorszą uznała Mariannę i doszło do poważnego spięcia.

Tępa?! Jak ja to usłyszałam, to po prostu ciśnienie mi tak rosło... - wspominała Eliza w przebitkach, a do "koleżanki" z drużyny przeciwnej powiedziała: Możemy wyrażać swoją opinię, ale się nie obrażać. Jeżeli ja chciałabym zacząć kogoś obrażać, to tak Marianna mogłabym ci soczyście pocisnąć, że byś się tu ob*rała. Niech jeszcze raz usłyszę z twoich ust jakikolwiek epitet w moją stronę...