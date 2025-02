"Królowa przetrwania". Kotońska i Kaczorowska wyrzuciły z dżungli DWIE UCZESTNICZKI! "Dzisiaj po prostu przegięła" (SPOILER)

Karolina Sankiewicz i Paulina Smaszcz opuściły "Królową przetrwania"

Ciupa nie ukrywała, że życie w dżungli nie było dla niej łatwe. Jest wdzięczna Kotońskiej za to, że to zauważyła.

To, co się tutaj działo dla mnie też już było za mocne i ja wiedziałam, że będziesz wiedziała, co ja czuję, podejmując tę decyzję. Domyślałam się, że wybierze mnie - zwróciła się Ciupa do Kotońskiej.