Magda Stępień zalała się łzami, gdy w "Królowej przetrwania" wspomniała o BYŁYM partnerze. "Żyję w lęku, że on powie, że byłam wariatką" (SPOILER)

Magdalena Stępień wróciła wspomnieniami do rozstania z byłym partnerem

Kiedy mój eks partner powiedział mi, że to już koniec, że mnie nie kocha, że on nie chce ze mną być, to mi ciężko było to zaakceptować. Ja bardzo cierpiałam, ale kiedy pojawił się na świecie mój świętej pamięci synek, to chciałam jak najszybciej i na siłę stworzyć idealną rodzinę mojemu dziecku, ale to nie miało sensu. To miało efekt odwrotny - opowiadała Magdalena.

Dramatyczne wyznanie Magdaleny Stępień

Była taka jedna sytuacja, kiedy powiedziałam do mojego wtedy partnera, że mi się nie chce żyć. Ja się bałam, że on mnie zostawi, kiedy byłam nie do zniesienia. Bałam się, że on mnie zostawi i odejdzie. Wtedy mu powiedziałam, że nie chce mi się żyć i on prawdopodobnie to nagrał. Nigdy o tym nie mówiłam. Do dzisiaj żyje w lęku, że on powie, że byłam wariatką. Ja nie jestem wariatką, a ja ciężko znosiłam to wszystko - mówiła zalewając się łzami.