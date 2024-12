Elliot Page mówi, że tranzycja "doprowadziła go do szczęścia". Internauci: "Jego twarz mówi wszystko"

Elliot Page mówił o tranzycji i życiowym szczęściu. W sieci zawrzało

Aktor opowiadał o swojej przemianie, w tym o decyzji o mastektomii, która była dla niego formą wyzwolenia. Gwiazdor podkreślił, że "zaakceptowanie tego, kim naprawdę jesteś, doprowadzi cię do szczęścia" . Page mówił również o tym, co powiedziałby młodszemu sobie tuż po tranzycji w 2020 roku.

Wiesz, kim jesteś i proszę, celebruj to - powiedział. Czuję, że właśnie tak było - zrozumiałem swoją prawdę. Poczułem to bardzo mocno. Te wszystkie zewnętrzne siły i chaos, który mnie ogarnął, sprawiły w pewnym momencie, że straciłem poczucie tego, kim jestem. Dlatego myślę, że młodszej wersji siebie powiedziałbym, że ten dyskomfort i ten ból, które odczuwasz, nie należą do ciebie. To sprawa tych, którzy ci go zadają - tłumaczył.