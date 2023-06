Elliot Page już w wieku czterech lat czuł, że powinien urodzić się mężczyzną. Ujawnia, jak zareagowała mama

Elliot Page jest najbardziej znaną transseksualną gwiazdą w Hollywood. W 2020 roku ujawnił się jako osoba transpłciowa i od tego czasu dążył do oficjalnej korekty płci. Niedawno chwalił się zdjęciami bez koszulki, a teraz wydał książkę, w której opowiada o swoich zmaganiach ze skrajną dysmorfią płciową.

Elliot Page o walce z własną tożsamością

Elliot Page w swojej książce wyjaśnia, że już wychowując się w Nowej Szkocji, w wieku czterech lat, wiedział, że powinien był urodzić się mężczyzną. Krótko potem zapytał matkę, czy może być chłopcem. Kobieta wyjaśniła mu, że to niemożliwe, ale zasugerowała, że może robić wszystko to, co może zrobić mężczyzna.

Przede wszystkim zrozumiałem, że nie jestem dziewczyną – napisał.

Aktor przyznaje, że w szkole czuł się wyobcowany, odcięty od innych dziewczyn. Skręcało go w żołądku, gdy na nie patrzył. Idąc za radą matki i chcąc zachowywać się jak chłopak, próbował oddawać mocz na stojąco. Był zdumiony towarzyszącymi mu nieustannie odczuciami. W wieku ośmiu lat Elliot Page przeżył swoje pierwsze zauroczenie. Zafascynowała go wtedy Sandra Bullock, ale podobały mu się też koleżanki ze szkoły.

Elliot Page opowiada o swoim prześladowcy

W książce "Page Boy" Elliot opisuje także przerażający epizod z pedofilem-prześladowcą. Sprawa zaczęła się po jego pierwszej roli w serialu, gdy miał 11 lat. W szkole uczył się akurat o HTML-u i stworzył, jak sam pisze, "głupią stronę internetową". Człowiek, który widział go w telewizji, odnalazł tę stronę i skontaktował się z nim za jej pośrednictwem. Chciał być jego potajemnym przyjacielem.

Pisaliśmy o naszych pretensjach, o naszej samotności, o niezgodności z otoczeniem i samymi sobą. Dla mnie dziecięcy dramat, ale dla niego coś więcej – wyjawił Page.

Mężczyzna chciał przyjechać do Halifax, jednak Elliotowi udało się go odwieźć od tego pomysłu. Sprawa trochę przycichła, jednak nie na długo. Problem nasilił się ponownie, gdy Page przeprowadził się do Toronto. Miał wtedy 16 lat.

Prześladowca znów zaczął wysyłać więcej maili, przerabiał w Photoshopie zdjęcia swoje i Elliota, a w końcu zaczął nękać także przyjaciół aktora, próbując zdobyć jego adres. Page wezwał wtedy policję i mężczyznę aresztowano.

Stalker skonfrontował się z nim później na ulicach Toronto w drodze do metra. Próbował namówić Elliota do pójścia za sobą i głaskał go po ramieniu… Mężczyzna znów został aresztowany i tym razem zdiagnozowano u niego schizofrenię. Zgodził się udać na leczenie, więc aktor nie wzniósł oskarżenia.

Page wyznał, że czuł się wtedy skrajnie sterroryzowany. Epizod z prześladowcą wzmógł jego zaburzenia odżywiania i samookaleczanie.

