Elliot Page pokazał pierwsze zdjęcie paszportowe po tranzycji. Internauci pieją z zachwytu: "Jesteś STRASZNIE PRZYSTOJNY" (FOTO)

Karis1707 27 min. temu

Osobom transseksualnym po tranzycji poprawia się zdrowie psychiczne i jakość życia, co wyklucza to zjawisko jako chorobę Po latach depresji, odrzucenia, samotności i nienawiści do samego siebie wreszcie mogą odetchnąć Dajcie im żyć Nie musicie tego rozumieć Dla nich to jest prawdziwe