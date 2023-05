Elliot Page pozuje bez koszulki po kolejnej operacji: "Czuję radość" (FOTO)

Nie 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

rozumiem dlaczego nie ustanowią prawa które by zabraniało tak mocnych interwencji chirurgów. Ja tez cierpię ze nie jestem wysoką blondynką o niebieskich oczach, tylko ze leczenia takich ludzi są psychiatrzy, psychologowie. Jeżeli prawo nie pozwala jeździć bez zapiętych pasów czy nawet choćby spożywania alkoholu w Stanach do 21 roku życia rzekomo dla naszego dobra, to i tych przypadkach powinno to być unormowane przepisami.