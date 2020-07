Elokwentna Blanka Lipińska odpowiada fance, która zarzuca jej LENISTWO: "Jeśli nie lubię czegoś robić i mogę tego nie robić, to nie zamierzam tego robić"

Jakiś czas temu Blanka Lipińska podzieliła się z obserwatorami wiadomością, że woli wynajmować mieszkania, bo gdy jej się znudzą lub zabraknie w nich przestrzeni, zawsze może bez zobowiązań przenieść się do bardziej przestronnego apartamentu. Co ciekawe, przyzwyczajona do luksusu celebrytka postanowiła nieco obniżyć poprzeczkę.