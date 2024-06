Elżbieta Zapendowska szczerze o braku gwiazd Jacka Kurskiego w Opolu: "NIE DZIWIĘ SIĘ"

Kira 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

za PIS byli zapraszani do udziału w Opolu wszyscy, a to, że unosili się oni polityczną dumą i odmawiali występów to już ich sprawa. Ale szczerze po wczorajszym słabym koncercie uważam, że gwiazdy tvPIS jak o nich mówią robili większe show i publika lepiej się bawiła niż za elityPO. Prowadzenie premier fatalne! Ciągle pomyłki, brak klasy. A Pani Kayah to już by sobie to gadane śpiewanie podarowała bo fatalnie się tego słucha. Czas kończyć, gardło już nie to samo co 20. lat temu.