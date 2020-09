Emmy 2020. "Królowa stylu" Zendaya w ogniu krytyki. Internauci twierdzą, że NIE ZASŁUŻYŁA na wygraną

E.L. 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież Zendaya zagrala fantastycznie w Euforii! I co to w ogóle za argument,że pozostałe nominowane aktorki mają większe doświadczenie? Liczy się ,że świetnie zagrała i choćby to była jej pierwsza rola w życiu ,to tylko to się liczy. Od kiedy ilość ważniejsza od jakości? Ehh brak słów. Wszystkie aktorki były dobre ale Euforia ,to jakość sama w sobie nie mówiac juz o głównej bohaterce.