Emmy 2020. "Skromna" Jennifer Aniston BŁYSZCZY podczas wirtualnej gali wręczenia statuetek (ZDJĘCIA)

Hania 23 min. temu

Wam też ostatnie miesiące odebrały chęć do życia? Okołowirusowe szaleństwo chyba to tylko przyspieszyło. Ludzie powariowali, tylko kasa ich interesuje, gonią nie wiadomo za czym. Chcę z kimś pogadać na luzie to się nie da, zaraz wchodza ciężkie tematy i chwalenie się kto ma lepiej, kto jest bardziej "ambitny" - ma więcej, robi więcej. Empatia odeszła do lamusa. Chętnie bym to wszystko rzuciła, odechciewa mi się kontaktów z kimkolwiek. Jestem z innej epoki chyba, nie odnajduję się w tym korpoświecie