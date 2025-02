Entuzjastka Kambo Kasia Nast odleciała w dżungli. Na ziemię sprowadziła ją Paulina Smaszcz: "Portal mogłaby otworzyć, www P****OLNIĘTA. pl"

Osobliwa dyskusja w dżungli. Nast odpłynęła, Smaszcz sprowadziła ją na ziemię

Nic więc dziwnego, że gdy w dżungli doszło do głębokiej rozmowy na temat rytuału Kambo i ayahuaski, to Nast musiała być jej częścią. Na start podzieliła się z dziewczynami (i widzami) wyznaniem, że od kiedy wstrzyknięto jej jad amazońskiej żaby, czuje się jak nowo narodzona. Zresztą, podobne słowa kierowała już wcześniej do obserwujących na Instagramie.

Odkąd ja zaczęłam robić Kambo, to w ogóle nie choruję. Zupełnie, zero, nic mi się nie dzieje - zadeklarowała już na starcie.

Wydarzyło się parę takich przypadków, natomiast to nie było bezpośrednio przez medycynę, tylko przez to, że na przykład osoba miała tętniaka w mózgu - argumentowała Nast.

Po uroczych uwagach Agnieszki Kotońskiej na temat ewentualnej śmierci z rąk (bądź kończyn) małej żabki i wymiotowania do kubłów, Smaszcz zapytała z ciekawości, czy ayahuascę uznaje się za narkotyk. Nast odpowiedziała, że nie i padło określenie "medycyna roślinna" . W trakcie fascynującej wymiany doświadczeń padło też pytanie o wykształcenie Kasi - zapewne w nawiązaniu do wiedzy, którą tak chętnie wszystkich obdarowuje.

Ja idę stroną duchowości, spirytualizmu, energii, Paula idzie drogą umysłu, fizyki, wiedzy. Ja wiem, kim jestem, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam i nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie, to mam ciekawość - tak, jak z Pauliną - tłumaczyła Kasia, aby nikt nie miał wątpliwości. Agnieszka z kolei dodała: Paulina to jest kobieta wysokich lotów. Dla Pauliny to w ogóle jest temat kosmos. Ona wierzy lekarzom, to wszystko musi być potwierdzone naukowo, a nie takie z drutu wzięte, złapane, ch*j wie co, wstrzyknięte i tak dalej.