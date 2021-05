Eurowizja 2021. Agustin Egurrola optymistycznie o szansach Rafała Brzozowskiego: "Jest na DOBRYM POZIOMIE"

Już w przyszłym tygodniu Rafała Brzozowski stanie do walki o finał tegorocznej edycji Eurowizji. Wokalista ma już za sobą dwie próby na eurowizyjnej scenie i póki co nawet wyjątkowo bogata pirotechnika nie zdołała zjednać mu względów bukmacherów. Nie jest tajemnicą, że piosenka "The Ride" została raczej chłodno przyjęta przez Polaków. Choć Brzozowski zapewniał, iż jego utwór ma wielu miłośników wśród "społeczności europejskiej", eurowizyjni bukmacherzy nie daje mu większych szans w konkursie.