Eurowizja 2021. Michele Morrone zachęca do głosowania na Rafała Brzozowskiego: "Wielu z was oznacza mnie przy piosence tego gościa..."

Udział Rafała Brzozowskiego w Eurowizji 2021 od początku wzbudza wśród Polaków spore emocje. Nie jest tajemnicą, że wielu rodakom niespecjalnie przypadła do gustu konkursowa piosenka wokalisty, "The Ride", a zdaniem bukmacherów jego szanse na zwycięstwo są raczej znikome. Sam Brzozowski nie traci jednak nadziei, zapewniając, że jego utwór ma sporo fanów wśród "społeczności europejskiej" i wytrwale walczy o zjednanie sobie sympatii zagranicznych miłośników konkursu.

Jeszcze do niedawna eurowizyjny występ Rafała Brzozowskiego stał pod znakiem zapytania - w polskiej ekipie wykryto bowiem przypadek zakażenia koronawirusem. W środę okazało się jednak, że ostatecznie wokalistę zobaczymy w czwartkowym półfinale. Brzozowski zaprezentuje "The Ride" na konkursowej scenie jako szósty wykonawca z kolei.

Tuż przed występem na Eurowizji Brzozowskiemu z pewnością przyda się nieco wsparcia. Okazuje się, że kciuki za sukces Rafała trzymają nie tylko jego zatwardziali fani, lecz również... Michele Morrone. W środowy wieczór Włoch znany z roli Massimo w ekranizacji książkowego dzieła Blanki Lipińskiej nieco niespodziewanie opublikował w instagramowej relacji serię nagrań, w których zachęcił swoich wielbicieli do oddawania głosów na Brzozowskiego i "The Ride".

Wróciłem do Polski. Od jakiegoś czasu wielu z was oznacza mnie przy piosence tego gościa o imieniu Rafał, "The Ride". Teraz bierze on udział w konkursie Eurowizji. To bardzo fajna piosenka, w klimacie lat 80. To bardzo dobra piosenka (...). Ludzie, kiedyś ja miałem marzenie i teraz czuję, że chcę pomóc innemu artyście. Europo, po prostu głosujmy na Rafała - zaapelował Morrone.