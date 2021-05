Eurowizja 2021. Znamy WYNIKI pierwszego półfinału!

Eurowizja 2021 budzi w naszym kraju sporo emocji. Wszystko za sprawą wyboru Rafała Brzozowskiego, który będzie nas reprezentował z piosenką "The Ride". Choć on sam zapewniał, że jego singiel ma szansę stać się eurowizyjnym hitem, to na kilka dni przed występem bukmacherzy wróżyli mu ostatnie miejsce w półfinale i brak awansu.