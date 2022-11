Euzebiusz Smolarek wspomina, jak w Katarze potraktowano jego żonę: "Miejscowe kobiety gwizdały, pokazując DEZAPROBATĘ"

Hhh 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 8 Odpowiedz

Związałam się z facetem z dzieckiem na odległość 60 km, przyjechał do mnie na początku tylko trzy razy teraz ciągle ja muszę do niego jeździć pociągiem; na początku po paru spotkaniach mówił o przeprowadzce ale dla mnie to było za wcześnie. teraz ciągle ja dojeżdżam do niego pociągiem i mam już dosyć nigdy nawet nie zwróci mi za bilet. teraz on przestał mówić a jak ja mówię o przeprowadzce to jakby mnie zbywał. mam wrażenie że tylko mi zależy na tym związku. Gdy powiedziałam żeby mogły mi czasem chociaż dać na bilet to usłyszałam że powinnam być niezależna i się zdenerwował