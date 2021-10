Ewa Błaszczyk zaszczepiła córkę przeciwko koronawirusowi: "Odporność osoby w śpiączce jest taka jak przy HIV"

ktoś 1 godz. temu zgłoś do moderacji 271 22 Odpowiedz

Mam mieszane uczucia co do podtrzymywania człowieka w śpiączce tyle lat. Życzę jak najlepiej oczywiście, ale tak sobie myślę, dziewczynka miała kolka lat, minęło kilkadziesiąt od tego zdarzenia, to już nie dziewczynka a kobieta, gdy sie wybudzi to umysł jaki był w dniu wypadku taki pozostał. Ja osobiście nie chciałabym być tyle lat podtrzymywana w śpiączce, a jeśli człowiek dodatkowo reaguje na bodźce zewnętrzne, to uważam, ze jest to przekleństwo, bo sam nie może nic zrobic, tylko leży a czuje, chyba nie ma nic gorszego.Doznałam tego uczucia w czasie operacji, wybudziła sie moja świadomość za wcześnie, czułam wszystko, słyszałam, a nie mogłam nic zrobic, bo jeszcze byłam unieruchomiona przez narkozę , ale obudziłam sie, mimo, żr nawet oczu nie mogłam otworzyć. To jest straszne uczucie, a co dopiero leżeć tyle lat. Zawsze mówię, ze nic nie dzieje sie bez powodu, dzięki temu wypadkowi, ta pani pomogła wielu ludziom. Tak to w życiu bywa, ze nieszczęście jednego może spowodować szczęście drugiego.