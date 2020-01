Ewa Chodakowska "OKRUTNIE CIERPI" patrząc na ludzi jedzących fast food. "Rzucam spojrzenia w tę stronę"

pffff 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Kazdy jest wolnym czlowiekiem i je to co chce. Zadna Chodakowska nie bedzie mi zwracac uwagi na to co jem. Jak znam swiat to za pare lat okaze sie, ze to super zdrowe fit jedzenie jest rakotworcze. Tak samo bylo z np. maslem i margaryna. Rozsadek i umiar to klucz do szczescia.