Ewa Chodakowska przeprasza za porównanie krytyki barteru do "afery na skalę GWAŁTU" : "Jestem tylko człowiekiem..."

Kilka dni temu wokół Ewy ponownie zawrzało, gdy sieć obiegł mail wysłany przez pracownicę Chodakowskiej do profesjonalnego fotografa, w którym oferuje się mu oznaczenie na Instagramie Ewy w zamian za pracę na urodzinach jej siostrzenicy, Vanessy.

Pod adresem trenerki posypała się krytyka, na co Chodakowska stwierdziła, że "z takiej bzdury robi się aferę na skalę gwałtu". Porównanie bardzo nie spodobało się internautkom, więc Ewa szybko zmieniła treść wpisu i zastąpiła słowo "gwałt" słowem "przestępstwo".

To jest perfidnie zaplanowana akcja i mocno spersonalizowana! - napisała w jednym z komentarzy.

Gdy emocje opadły, Chodakowska najwyraźniej doszła do wniosku, że taka retoryka nie przysporzy jej sympatii i postanowiła uderzyć się w pierś.

Jak wiesz, całą sobą jestem zaangażowana w akcję #stopprzemocy. Robię wszystko, co mogę, by wspierać ofiary przemocy. Dlatego tym bardziej pragnę przeprosić osoby, które poczuły się dotknięte porównaniem mojej sytuacji do sytuacji ofiary gwałtu. Niestety, jestem tylko człowiekiem... przepraszam - napisała na InstaStories.