Ewa Chodakowska szuka fotografa na urodziny siostrzenicy w zamian za OZNACZENIE W SOCIAL MEDIACH: "O imprezie będzie mówiło całe Podkarpacie"

Majka 2 godz. temu

Niestety, ale tak wlasnie psuje sie rynek. Wszyscy dzis zyja fotografoami i filmami, ale tworcow chca za darmo. Wiecie ile kosztuje sprzet i utrzymanie profesjonalnego sprzetu??? Ludzie kupuja za ciezkie pieniadze kamery, systemy montazowe, aparaty, drony, zestawy dzwiekowe, statywy ect. po to, by swiadczyc tego typu uslugi, a potem to sie nie zwraca, lub nie stac ich na kupno nowych i nadazanie za nowinkami technologicznymi (nie wspominam nawet o normalnym utrzymaniu sie z tego), bo kazda firma chce film czy zdjecia, ale wszystkim zal na to kasy. Chca cuda na kiju, film holywoodzki, ale budzet nizszy niz "pod łódzki". Taka jest smutna prawda. Dlatego profesjonalni operatorzy, montazysci, producenci imaja sie innych prac bo zwyczajnie nie stac ich na utrzymanie sprzetu, bo nie moga sobie w fakturze doliczyc za amortyzacje sprzetu. Takie zlecenia za darmo to granda. Nie wiadomo tez czy ten pan fotograf mialby na swoj koszt dojechac na miejsce zdjec... wszyscy mysla, ze mozna cos dobrego nagrac komorka, zmontowac w "zabawkowym" programie amatorskim, a spedzac nad tym godziny dla fanu. Nawet nie wspomne, ze ci tworcy, jesli maja zarejestrowana dzialalnosc musza co miesiac placic 1500zl zusu - z czego kiedy wszyscy dzis tacy madrzy jak pani ewa? Tylko, ze pani ewa za swoje uslugi normalnie wystawia faktury, a nie,ze ja jakies panie oznacza w swoich mediach spol.dlaczego wiec oczekuje, ze ktos ma dla niej pracowac za darmo? Nalezy pietnowac takie dziadowanie!!!