Ewa Chodakowska USUWA KOMENTARZE i blokuje fanki po naszym materiale. Zaskoczeni?

Yeah 2 godz. temu zgłoś do moderacji 526 5 Odpowiedz

Zachowanie Ewy dalo mi sporo do myslenia po tym jak dostala szalu, ze ktos wlamal sie do niej na fejsa i z pewnoscia jest to Ania i wytoczy jej wojne hahaha. Zamiast bic piane mogla sprawdzic, ze to byla ogolna informacja na fejsie w zakladce transparentnosc strony i kazdy moze to sprawdzic. Wiekszym szokiem byl fakt ze Ania jest w ciazy a one nawolywala fanki do wojny z ciezarna kobieta ktora powinna unikac stresu. Kto tak robi? Walczy nie wiedzac czy to prawda plus zagraza ciezarnej!!! Kolejny szok jak mowi o swojej konkurencji : ze Ania nie potrafi mowic i wszyscy za nia pracuja. Potem ze jej kosmetyki sa drogie a Ewy tanie. ( w wywiadzie dla przeambitni). Ewa a twoje stroje kapielowe sa drogie..takze gdzie tu logika Moze Ania nie potrafi tak pieknie sie wypowiadac, ale za to to ma klase I wyksztalcenie i co najwazniejsze nie jest zlosliwa do innych...i tutaj wychodza kompleksy Ewy. Smutne to.