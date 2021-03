Ewa Chodakowska przyznaje, że rozważała OPERACJĘ POWIEK. "Dobrze, że chirurg był mądrzejszy ode mnie"

Na temat swojej urody, słyszałam już chyba cały słownik "życzliwych" epitetów - zaczyna swój wywód na temat poprawiania wyglądu celebrytka. - Kiedyś czytałam, że powinnam się schować, bo: "gdzie z takim ryjem do ludzi, powinnaś w stajni owies żreć" ... Dziś z kolei czytam: " gdybym miała tyle kasy co ty, to już dawno ten ryj bym sobie przerobiła..." - przytacza komentarze hejterów na swój temat.

Co ciekawe.. byłam bliska do biustu dorzucić "co nie co", bo ktoś tak zasugerował... Otóż, w tej samej klinice, konsultantka rzuciła "niech zgadnę, przyszłaś wyciąć powieki" miałam wtedy 23 lata. Dobrze, że lekarz chirurg był mądrzejszy i od niej i ode mnie. Bo ja głupia nie omieszkałam zapytać już na wizycie: "Panie doktorze, a co z powiekami?" Pamiętam jak dziś. "Co z nimi? To Twój znak charakterystyczny! Jeśli dotkniesz swojej oryginalnej urody, popełnisz wielki błąd. W mojej klinice nikt nie będzie dotykał twojej twarzy! Jesteś piękna". Żebyś widziała moją minę - wspomina Chodakowska.